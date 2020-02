Sicilia, meteo: Inverno a Primavera. Sta per arrivare un’intenza perturbazione

Connect on Linked in

Marzo pazzo. La stagione invernale, come abbiamo potuto vedere, non è stata degna di tale nome sia dal punto di vista termico e sia dal punto di vista delle precipitazioni con un’evidentissima crisi siccitosa. Tra 24 ore inizierà la Primavera meteorologica e, guardando fuori, si direbbe perfettamente che tutto procederebbe, tra un pò vi spiegheremo perchè stiamo usando il condizionale, secondo natura ma, qualcosa sta per cambiare. Andiamo con ordine: il weekend appena iniziato vedrà sulla nostra Sicilia una temporanea rimonta alto pressoria favorevole, tranne qualche lieve ed innocuo addensamento, di giornate soleggiate e con temperature in aumento con valori anche fino a 22°C fino alla giornata di Domenica 1° Marzo (Primavera meteorologica) ma poi, all’inizio della prossima settimana (2-8 Marzo) come scritto poc’anzi e da qui si fa riferimento al condizionale usato, il comparto meteo cambierà totalmente registro con burrasche di vento, diminuzione delle temperature e anche nubifragi. Quest’ondata di maltempo sarà dovuta ad un flusso perturbato proveniente dal Nord Atlantico che, abbassandosi di latitudine, innescherà una serie di perturbazioni collegate anche alla formazione di un Ciclone nel quale all’interno ci sono delle correnti fredde ed instabili che, tra la serata e la nottata di Lunedì 2, arriveranno sulla nostra Sicilia apportando forte vento, con raffiche fino a 60/70 km/h, e piogge anche consistenti fino a Sabato 7. Questo brusco calo delle temperature favorirà le nevicate, anche copiose fino a 70 cm, sui monti dell’Etna. A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato