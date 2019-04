Miccichè: “Di Maio e Salvini “coppia di co….ni” e alle Europee ecco cosa penso farà Pogliese”

Connect on Linked in

All’indomani dei tour elettorali in Sicilia di Salvini e di Di Maio, Miccichè risponde.

Il commissario regionale di Fi e presidente dell’Ars, non le manda a dire e azzarda anche previsioni di risultati elettorali in merito alle imminenti Europee.

«In Sicilia sono arrivati insieme Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo dice che ci libererà dalla mafia. Mischino, non lo sa che dalla mafia noi siciliani ci stiamo liberando da soli, dopo decenni di lotte e a caro prezzo.

L’altro continua a parlare di reddito di cittadinanza senza rendersi conto che la sua bufala è già stata sgamata: sono migliaia i ragazzi che, dopo avere sognato i 700 euro promessi, si sono visti arrivare 50 euro. E comunque in realtà una cosa buona l’hanno fatta: grazie a Salvini e Di Maio insieme in Sicilia, ho finalmente capito il senso del detto “i coglioni camminano sempre in coppia”».

“Di Maio, poi, stia sereno perché io il vitalizio non ce l’ho”. E sulla proposta ironica del vicepremier grillino rivolta a Miccichè “che potrebbe richiedere il reddito di cittadinanza”, il presidente dell’Ars risponde: “Safussi veru, muissa a pigghiari”, cioè “se fosse vero, andrei a chiederlo”. “Secondo Di Maio banditi politici avrebbero massacrato negli ultimi anni la Sicilia? Sì, quelli loro.

Fino a prova contraria da quando non c’è più il centrodestra in Sicilia non si spendono più fondi strutturali, quelli che si sono mangiati la Sicilia non sono del Centrodestra, magari tornassero i governi di una volta. Ma oggi c’è un governo che funziona ma stiamo risolvendo tutte le difficoltà che ci sono”.

Sulle previsioni del voto europeo, il commissario forzista azzarda: «La Lega dice che in Sicilia arriverà al 30 per cento? Spero che non ci arrivino. Facciamo questa scommessa: io dico che Forza Italia arriverà al 20 per cento. Vediamo chi si avvicina più al risultato. Inoltre non sono sicuro che Pogliese non voti Forza Italia alle Europee. Mi arrivano voci secondo cui lui voterà per noi”.

“Cosa accadrà in Sicilia alle Europee? Quello che sta succedendo in tutta Italia, per adesso c’è l’onda populista che avrà il suo successo. Il populismo dirà però poco, vedete in Francia e Spagna. Quando la politica prende la pancia non è facile tacciarla”.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/politica/238538/micciche-di-maio-e-salvini-coppia-di-co-ni-e-alle-europee-ecco-cosa-penso-fara-pogliese.html )