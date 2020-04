Porto Empedocle, Migrante positivo: Sindaco Ida Carmina chiude il Porto

Connect on Linked in

Importanti novità giungono da Porto Empedocle.

In seguito al caso di positività di un migrante minorenne di origini egiziane avvenuto nella giornata di ieri, il quale era stato fatto sbarcare da Lampedusa per essere condotto in un centro di Pozzallo, il Sindaco Ida Carmina ha deciso di chiudere il Porto.

Con una ordinanza trasmessa al presidente della Regione Sicilia, al ministro dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Agrigento il primo cittadino empedoclino ha dunque vietato lo sbarco e il transito di qualsivoglia migrante così da limitare per quanto possibile un’eventuale diffusione incontrollata del Covid-19 in quanto, stando alle parole della stessa Carmina, “Il Porto di Porto Empedocle non assicura i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety (Portosicuro)”.