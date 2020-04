Agrigento, migranti in quarantena giocano a calcetto: le proteste del web

Connect on Linked in

Un comportamento che ha destato un enorme clamore quello posto in essere da parte di alcuni migranti ospiti dell’ex hotel Villa Sikania di Siculiana.

In un video che ha fatto letteralmente in giro della rete infatti si nota come i 72 extracomunitari sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia sono stati immortalati a giocare a calcio come se nulla fosse anziché restare in quarantena evitando i contatti tra loro stessi.

Alla visione delle immagini gli internauti hanno espresso le loro non poche perplessità invocando a gran voce un controllo da parte delle forze dell’ordine per verificare attentamente quanto avvenuto nella struttura trasformata il centro di accoglienza temporaneo.