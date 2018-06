Migranti, parla il pm Zuccaro: “Le Ong sono parte di un sistema sbagliato”

Connect on Linked in

Non accenna a placarsi l’infuocato tema dei migranti e del i loro viaggi della speranza al centro della miriade di dibattiti nei giornali, talk show e programmi radiotelevisivi.

A dire la sua a margine del convegno su “Le nuove frontiere dell’immigrazione” dell‘associazione Area Democratica per la Giustizia è stato il pm catanese Carmelo Zuccaro:

” Le Ong fanno parte di un sistema profondamente sbagliato, che affida la porta d’accesso all’Europa a trafficanti che sono criminali senza scrupolo. Questo è l’aspetto sbagliato delle cose che non risponde né a senso di umanità né di solidarietà. E non parlo di inchieste in corso, non lo farei con i giornalisti, ma di un fenomeno generale”.

“Le dimensioni del traffico organizzato dei migranti – sottolinea il procuratore di Catania – non sono una variabile dipendente soltanto dal volume della domanda, che potenzialmente è inesauribile, e da quello dell’offerta. Ma sono in buona misura condizionate dalle risposte a livello politico, e in minima parte giudiziario, che vengono adottate dalla controparte che più di tutte è coinvolta, e cioè l’Italia” – ha dichiarato al convegno, Zuccaro.

Di Pietro Geremia