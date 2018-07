Migranti, Viminale smentisce Salvini su “invasione”: Orlando “Qualcuno avvisi il Ministro”

Print This Post

“Qualcuno avvisi Matteo Salvini che il Viminale diffonde “fakenews” sui migranti che smentiscono il Capo della Lega”

Con un tweet ironico appena pubblicato, Leoluca Orlando torna ad attaccare il Ministro dell’Interno che da mesi è impegnato in una campagna mediatica sulla presunta “invasione dei migranti”.

Orlando cita i dati ufficiali del Ministero dell’interno, secondo i quali da gennaio 2018 sono sbarcati circa 16.000 migranti in Italia, pari all’80% in meno rispetto allo scorso anno e il 78% in meno rispetto a due anni fa.

“Di fronte a questi numeri che sono ovviamente più che attendibili – afferma Orlando – è sempre più evidente come la politica e le prese di posizioni di Salvini non hanno alcun fondamento ma sono, queste davvero, il frutto del continuo ricorso a fakenews.”