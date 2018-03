Migrazione, avrebbero favorito l’arrivo di 99 libici: fermati due presunti scafisti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La polizia di stato di Ragusa ha fermato due presunti scafisti di 25 anni e 29 anni con l’accusa di aver favorito l’ingresso clandestino sul territorio italiano di 99 cittadini extracomunitari provenienti dalla Libia.

Il reato inoltre è aggravato dal fatto di averlo commesso non solo per mano di più di 3 persone in concorso tra loro, ma sopratutto dall’aver agevolato l’ingresso e la permanenza nel nostro paese di più di 5 persone andandole a sottoporre ad un trattamento inumano e degradante.

Dalle prime indiscrezioni inoltre, sembrerebbe che i passeggeri abbiano pagato fino a 600 euro a testa per affrontare il viaggio della speranza con partenza programmata dalla Tunisia e con destinazione le coste italiane. Al termine delle indagini i due sono stati arrestati e portati nella carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria iblea.

Di Pietro Geremia