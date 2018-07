Migrazione, Fico: “I porti non devono essere chiusi”

Connect on Linked in

Il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto fare una visita nei vari hot spot dell’isola siciliana per avere ben chiaro il punto della situazione sul tema dei migranti. Nella giornata di ieri, si è recato a Pozzallo, dove al termine del controllo ha dichiarato ai giornalisti la propria opinione in merito alla chiusura prospettata dal ministro del’Interno Salvini: “Io i porti non li chiuderei. Come terza carica dello Stato – aggiunge Fico – dico che bisogna essere solidale con chi emigra, che sono storie drammatiche che toccano il cuore. Tocca all’Europa farsi carico di quest’emergenza, non solo all’Italia, e bisogna tirare fuori gli estremismi perchè la solidarietà si fa insieme. Se questo è un approdo, deve essere un approdo europeo” – ha dichiarato il presidente della camera.

Di Pietro Geremia