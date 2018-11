Milazzo, controlli dei Carabinieri: 6 persone denunciate.

Print This Post

Nel corso dell’ultimo week end, iCarabinieri della Compagnia di Milazzo, hanno svolto servizi straordinari di controllo e prevenzionedel territorio della citta mamertina e nel comprensorio della“Valle del Mela”.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma,hanno proceduto nei confronti di:

un 30enne, che è stato deferito in stato di libertà all’A.G.per guida in stato di ebrezza;

un 19 enne e un 39enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per guida sotto l’effetto di stupefacenti;

un 28enne, che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della prevenzione della Sorveglianza Speciale, in quanto trovato all’esterno dalla propria abitazione oltre le ore 22;

un 46enne ed un 33enne, che sono stati deferiti in stato di libertàall’A.G. per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.