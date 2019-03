Milazzo, controlli dei Carabinieri per la “Movida” Milazzese: 7 denunce e 23 contravvenzioni

Connect on Linked in

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Comando Compagnia di Milazzo hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, per la prevenzione ed il contrasto dei reati e delle violazioni del Codice della Strada impegnando le pattuglie delle Stazioni Carabinieri e le Autoradio della Sezione radiomobile.

I servizi sono stati svolti per assicurare la tranquillità nella città mamertina, anche nella zona centrale della città, caratterizzata dalla fitta densità di locali notturni frequentati da moltissimi giovani che partecipano alla c.d. “movida”, incrementando la presenza dell’Arma.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

un 23enne, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanza stupefacente in quanto, sorpreso alla guida del proprio veicolo in apparente stato psicofisico alterato, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti presso una struttura sanitaria per verificare se fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

una 22enne e un 36enne, un 31enne, un 41enne, un 27enne che sono state deferiti in stato di libertà all’A.G. per guida in stato di ebrezza;

un 26enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per porto ingiustificato di coltelli di genere vietato od oggetti atti ad offendere;

Inoltre, 7 persone, di età compresa tra 16 e 43 anni, sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana ed hashish, detenute per uso personale, con il sequestro di 23 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Sono stati controllati 34 veicoli e 50 persone, e sono state contestate 23 infrazioni al Codice della Strada per contrastare la sosta selvaggia con 13 veicoli rimossi.