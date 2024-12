Un intenso weekend di controlli straordinari ha visto protagonisti i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, impegnati in un’operazione di sicurezza su larga scala.

L’iniziativa, condotta anche nelle ore notturne, si è concentrata sulla prevenzione e repressione di attività illecite e sulla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

I numeri dell’operazione: oltre 300 persone controllate

Durante i pattugliamenti, i militari hanno fermato più di 200 veicoli e identificato oltre 300 persone. Diversi i provvedimenti adottati per garantire la sicurezza stradale: oltre 130 punti patente decurtati, 9 veicoli sequestrati e 3 sottoposti a fermo amministrativo.

Denunce per guida in stato di ebbrezza e altre violazioni

Sul fronte dei reati connessi alla circolazione stradale, sono scattate tre denunce: due automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un terzo ha rifiutato l’accertamento per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno portato alla denuncia di altre tre persone per porto di coltelli vietati. Tra queste, una è stata deferita anche per detenzione di materiali esplosivi e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Un’altra denuncia è stata emessa per evasione dagli arresti domiciliari, mentre un individuo è stato segnalato per ubriachezza molesta, dopo essere stato trovato a infastidire i passanti.

14 giovani segnalati per possesso di droga

Significativo anche il bilancio sul fronte dell’antidroga. Ben 14 giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato dosi di marijuana, hashish, cocaina e crack, successivamente inviate al R.I.S. di Messina per analisi di laboratorio.

Un impegno costante per la sicurezza

Questa operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel tutelare la sicurezza dei cittadini, contrastando non solo i reati legati alla circolazione stradale, ma anche fenomeni come il consumo e la detenzione di droghe.

