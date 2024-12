I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Catania, insieme alla Compagnia di Milazzo e ai militari della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso la farmacia dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.

L’operazione, delegata dall’Autorità Giudiziaria e supervisionata dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera, ha portato al rinvenimento di farmaci scaduti di validità. Questi medicinali erano detenuti in promiscuità con quelli regolamentari negli armadietti della farmacia, destinati ai reparti ospedalieri.

Sequestro dei farmaci scaduti

I Carabinieri del N.A.S. hanno immediatamente proceduto al sequestro delle confezioni scadute, assicurando che non venissero utilizzate nei reparti ospedalieri. L’intervento rientra in una serie di controlli finalizzati a garantire la sicurezza e la qualità dei farmaci destinati ai pazienti, oltre a prevenire situazioni che potrebbero compromettere la salute pubblica.

La farmacia sotto la lente delle autorità

La verifica è stata eseguita per accertare il rispetto delle normative in materia di conservazione e gestione dei farmaci in ambito ospedaliero. L’individuazione dei medicinali scaduti solleva interrogativi sulle procedure di controllo e gestione adottate nella struttura sanitaria, con possibili ripercussioni per il personale responsabile.

Impegno dei Carabinieri per la tutela della salute

L’attività svolta dai Carabinieri del N.A.S. e dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. sottolinea l’importanza dei controlli periodici nelle strutture sanitarie per garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari e la sicurezza dei pazienti.

Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità nella gestione dei farmaci e per prevenire futuri episodi simili, rafforzando la fiducia della comunità nella sicurezza delle strutture sanitarie.