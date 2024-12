Nella mattinata del 20 dicembre 2024, presso la caserma del Comando Compagnia Carabinieri di Milazzo, si è svolta una significativa iniziativa solidale: una giornata dedicata alla donazione di sangue organizzata in collaborazione con la locale sezione dell’AVIS.

All’ingresso del Comando Compagnia è stata posizionata un’autoemoteca attrezzata, con a bordo personale medico specializzato. I militari che hanno aderito sono stati sottoposti a una visita anamnestica di routine prima del prelievo.

L’iniziativa, oltre a evidenziare la vicinanza dell’Arma ai bisogni della comunità, ha dimostrato l’efficienza e la collaborazione tra le forze dell’ordine e i professionisti sanitari.

Un gesto di solidarietà per la comunità

Questa giornata rappresenta un esempio di come, con un’organizzazione semplice e rapida, sia possibile contribuire concretamente al bene collettivo.

L’AVIS comunale di Milazzo, che accoglie quotidianamente i donatori nella sua sede, ha espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri per il supporto, sottolineando come iniziative simili possano incentivare la cittadinanza a donare sangue, un gesto vitale per molti pazienti.

Un momento di condivisione

La giornata si è conclusa con uno scambio di auguri in vista delle prossime festività natalizie. Il personale dell’AVIS ha auspicato che questa collaborazione possa diventare un appuntamento fisso e un modello per tutta la comunità mamertina.

Donare sangue: un gesto che salva vite

Ogni donazione di sangue è un atto di grande altruismo e responsabilità. Il supporto delle istituzioni, come dimostrato dai Carabinieri di Milazzo, contribuisce a sensibilizzare e incoraggiare sempre più persone a compiere questo gesto fondamentale per salvare vite.