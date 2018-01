Connect on Linked in

Incendio in un’abitazione in via Ciantro a Milazzo. Nello stabile vi era una famiglia composta da 3 persone che, fortunatamente, è riuscita a mettersi in salvo prima che l’incendio si sviluppasse in tutta la casa.

Le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria posta nella mansarda, incendio che si è subito propagato in tutta la casa per via del pavimento in legno.

I pompieri, giunti sul posto, hanno spento a fatica l’incendio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio.