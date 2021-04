Si era tuffato in mare senza esitazione dopo aver visto due giovani bagnanti in difficoltà nel litorale di ponente a Milazzo, Aurelio Visalli, 40 anni, sottufficiale della Guardia costiera, non è riuscito a far ritorno a riva a causa del mare molto mosso, riusulta disperso nel mare davanti a Milazzo, versante tirrenico della provincia di Messina, le ricerche sono state sospese con l’arrivo del buio.

Il militare, insieme ad altri due colleghi, si erano tuffato in mare per raggiungere due ragazzini che, nonostante le pessime condizioni del mare, hanno voluto sfidare le onde alte fino a 3 metri, i due giovani dopo essere entrati in acqua sono stati trascinati a largo dalla corrente chiedendo aiuto perchè non riuscivano più a rientrare a riva.

Un motovedetta della capitaneria, ricevuto l’allarme, ha raggiunto il luogo dove si intravvedevano i due ragazzi, tre militari si sono tuffati in acqua per cercare di raggiungere i giovani che, nel frattempo, erano riusciti a raggiungere la riva, insieme agli altri due militari, per terzo sottuficiale invece qualcosa è andato storto, il militare è stato sopraffatto dalle onde e trascinato a largo.

I colleghi hanno subito avvertito la centrale operative che ha inviato sul tratto di mare un aereo della Guardia costiera partito da Catania e due elicotteri che insieme a diverse motovedette hanno battuto la zona per diverse ore.

In serata le ricerche sono state sospese, riprenderanno questa mattina.