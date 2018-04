Milazzo, spaccio di stupefacenti: due persone arrestate ed un giovane denunciato

Connect on Linked in

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo al fine di assicurare con l’attività di prevenzione standard di sicurezza per i cittadini.

Infatti positiva è stata l’ attività di contrasto al mercato degli stupefacenti quella effettuata nella giornata di ieri, che nell’ambito delle attività di prevenzione e di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 26enne di Villafranca e denunciato un 24enne di Milazzo, trovati in possesso di sostanze stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato locale.

Nella circostanza, a seguito di mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, avendo acquisito il sospetto che i ragazzi fossero dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e potessero nascondere presso le loro abitazione della droga, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Milazzo, decidevano di effettuare delle perquisizioni nei domicili dei due giovani con l’aiuto di una unità Cinofila dei Carabinieri di Nicolosi.

In particolare, nella prima mattinata di ieri, i Carabinieri di Milazzo hanno tratto in arresto D.C. , 26enne di Villafranca Tirrena, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto nel corso della perquisizione presso la sua abitazione i militari operanti, guidati dall’infallibile fiuto del cane Auro, rinvenivano, abilmente occultata presso il garage dell’abitazione, circa 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, gr. 3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina – suddivisa in 5 dosi – e materiale per il confezionamento oltre, la somma in denaro contante di 285 euro, ritenuto provento dell’attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga, tutto sottoposto a sequestro.

Il giovane arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nel proseguo della pianificata attività di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato un giovane 24enne residente a Milazzo in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane a seguito di mirata perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di circa gr. 10 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Infine, sempre nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, ed in particolare quelli della Stazione di San Filippo del Mela, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina, hanno tratto in arresto C.G. , 37 anni, dimorante in San Filippo del Mela .

Predetto, veniva rintracciato dovendo espiare pena principale di anni 6 mesi 11 di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina in concorso, commessi in Messina tra il 2005 e il 2010.

L’arrestato, espletate formalità rito, è stato tradotto presso Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, su disposizione dell’autorità giudiziaria.