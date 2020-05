Connect on Linked in

Una

spregevole azione è stata fatta nelle ore scorse ai danni dell’Assessore regionale

alla Salute Ruggero Razza.

Ignoti

avrebbero infatti inviato al burocratico siciliano una lettera contenente

minacce di morte in merito ad un processo di distribuzione avviato all’ospedale

Trigona di Noto, in provincia di Siracusa.

Come se non bastasse, all’assessore sarebbe stata anche data a fuoco la

macchina motivo per il quale è stata immediatamente sporta una denuncia presso

l’autorità giudiziaria.