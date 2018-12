Mineo, tanti problemi al Cara: il sindaco Mistretta si schiera contro il nuovo appalto

Connect on Linked in

Non c’è nessuna pace per il Cara di Mineo, uno dei centri di accoglienza più grandi d’Italia, entrato da un anno a questa parte in un vero vortice di polemiche per via del cambio di rotta voluto dai dirigenti nazionali e regionali sulla sua gestione.

A esprimere la propria opinione è stato questa volta lo stesso sindaco di Mineo Giuseppe Mistretta, il quale ha manifestato la propria contrarietà al cambio d’appalto per la gestione del Cara esprimendosi dunque sulle criticità di un capitolato che appare poco adatto alla gestione di un centro complesso, quale è quello di contrada Cucinella:

«Si è passati dai licenziamenti, con gli evidenti riflessi sociali, dai problemi legati alla gestione dell’assistenza sanitaria ai migranti, dai tagli ai servizi essenziali, quali i trasporti, per arrivare, infine, alla questione legata allo smaltimento dei rifiuti. Infatti, nonostante, il capitolato d’appalto preveda espressamente ‘la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ordinari e speciali…’, oggi apprendiamo della necessità di una ordinanza urgente del sindaco di Mineo per prevenire rischi igienico-sanitari, legati alla impossibilità di prosecuzione del servizio assicurato, almeno fino al mese di novembre” – ha sottolineato Mistretta.

Di Pietro Geremia