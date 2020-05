Canicattì, misure di sostegno all’emergenza COVID-19: presentazione domande entro il 3 giugno 2020

Connect on Linked in

Approvata la D.G.M. n°.91/2020 con la quale sono state approvate le misure di sostegno all’emergenza COVID-19 – ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n°.124 del 28.03.2020 e del D.D.G. 304 del 04 aprile 2020.

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che è stato approvato l’assegnazione di buoni spesa, fino ad esaurimento dell’importo trasferito dalla Regione Siciliana (intervento PO FSE 2014/2020) di €.214.668,00, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia da Coronavirus.

Potranno presentare domanda entro il prossimo 3 giugno i cittadini residenti a Canicattì che versano in condizioni di disagio economico, prioritariamente a mezzo mail all’indirizzo solidarietasociale@comune.canicatti.ag.it, in caso di difficoltà all’Ufficio Servizi Sociali, previa prenotazione telefonica chiamando i numeri 0922/734505 o 0922/734310.

“Ricordiamo che non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo (buoni spesa/voucher erogati per emergenza COVID-19) superano i seguenti parametri economici:

– 300,00 €. per un nucleo composto da 1 sola persona;

– 400,00 €. per un nucleo composto da 2 persone;

– 600,00 €. per un nucleo composto da 3 persone;

– 700,00 €. per un nucleo composto da 4 persone;

– 800,00 €. per un nucleo composto da 5 o più persone.”

L’assessore alle Politiche sociali, Antonio Giardina. Nelle immagini la domanda da presentare entro il 3 giugno 2020