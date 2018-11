Moda donna 2018/2019: perché puntare sul giallo!

Connect on Linked in

In tema di vestiti donna e di accessori per l’autunno inverno 2018/19, il colore giallo è certamente uno dei must have di questa e della prossima stagione, unitamente ad altre tendenze in corso di affermazione.

Ma in che modo poter usare questa tonalità per poter abbellire il proprio look? Quali sono le azioni di abbinamento che dovreste fare per non commettere degli autogol con il giallo e con tutte le sue sfumature?

Iniziamo con il rammentare che, come intuibile, il giallo è uno dei colori che viene comunemente ritenuto come più difficili da indossare o da abbinare. Ma è davvero così? In realtà, i timori nei confronti del giallo sono sicuramente esagerati, e a dimostrazione di ciò sia sufficiente dare uno sguardo alle più recenti passerelle moda femminile, dove il giallo ha fatto la sua bella mostra con tutte le sue principali sfumature, come il lime o lo zafferano.

Dunque, il “segreto” per poter usare correttamente il giallo è semplicemente quello di impiegare un po’ di tempo nella sua pianificazione all’interno del nostro guardaroba, partendo magari da piccoli passi. Per esempio, se volete trasformare il giallo nel vostro migliore alleato per la moda dona 2018/19, provate a puntare sulla nuance più speziate, da accostare al bianco o al beige, e ottenere così un look davvero alla moda. Nel far ciò, potete usare il giallo per poter spezzare un abito bianco o beige, usando un capo spazza color carry: una scelta che non tarderà di produrre i risultati attesi!

Se invece sei pienamente convinta della scelta del giallo come colore sul quale puntare con il vostro look, e non vi piacciono le mezze misure o le misure più prudenziali come quelle che sopra abbiamo avuto modo di suggerirvi pur brevemente, puntate su una nuance di giallo da spezzare con un colore ben più scuro, come ad esempio il marrone o il nero. L’effetto cromatico sarà sicuramente più forte e più impattante ma… è proprio questo quello che state cercando, no?

Per quanto concerne gli accessori, il discorso è un po’ diverso. Potete per esempio sfruttare il giallo per poter indossare delle bellissime scarpe a tinta unita, oppure puntare su delle borse in questa tonalità. Se tuttavia non ve la sentite di indossare un giallo acceso per gli accessori, provate il semplice trucco di usare un look più sottotono, indossando magari una calzatura gialla insieme a una borsa grigia o marrone, ma mai viceversa e, soprattutto, mai abbinare scarpe gialle con borse gialle.

Considerato che, comunque, il trucco per poter ottenere il proprio miglior look è quello di procedere con una opportuna personalizzazione e andare magari per gradi. Cercate di trovare la giusta via di mezzo per sentirvi pienamente a proprio agio, e valutate volta per volta quali combinazioni ritenete che possano darvi la maggiore autostima in termini di look. Niente vi vieta di partire con piccoli dettagli (un paio di orecchini, un anello, una collana gialla) per ampliare poi tale scelta cromatica!