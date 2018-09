Modica, auto finisce contro un muro: gravissimo un 23enne

Connect on Linked in

Un weekend da dimenticare per S.N., un 24enne originario di Modica che nel fine settimana appena trascorso ha avuto un brutto incidente autonomo con il proprio autoveicolo.

Il giovane intorno alle 2 di Sabato pare si trovava sulla Modica-Scicli, all’altezza di via Fiumelato in contrada Fiumara, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo causando così il tragico sinistro.

A bordo del veicolo, oltre al giovane, vi erano altri 3 ragazzi rimasti miracolosamente illesi, fortuna che però non ha baciato proprio il conducente 24enne il quale è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica dove è stato inizialmente ricoverato in rianimazione.

Visto la gravità del trauma cranico causato dal violentissimo impatto, dopo le cure iniziali, i dottori del pronto soccorso di Modica hanno optato per il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove tuttora è ricoverato.

Di Pietro Geremia