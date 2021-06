Continuano le indagini per far luce sulla morte del bimbo di 21mesi deceduto all’ospedale di Modica, nel Ragusano, e che presentava lesioni sul corpo. Dopo il fermo del convivente della madre, che non è il padre del bambino, la Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della mamma, una ragazza di 23anni.

La Procura ipotizza, per entrambi, i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. I due sono stati condotti in carcere da agenti del commissariato di polizia di Modica che stanno indagando.