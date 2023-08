Aumentano, con l’arrivo della stagione estiva e l’inevitabile incremento della movida, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modica in tutti i territori di competenza.

Nella giornata di ieri i Carabinieri hanno messo in atto un mirato servizio coordinato di controllo e di prevenzione dei reati in genere nei territori dei comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo con particolare riguardo alla fascia costiera di competenza.

Controlli dinamici di persone e mezzi, anche nei luoghi di ritrovo di giovani finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e l’abuso di bevande alcoliche per consentire a tutti di trascorrere una “Notte di San Lorenzo” spensierata.

Sono stati controllati numerosi esercizi pubblici ed uno è risultato non in regola con le autorizzazioni amministrative e di Pubblica Sicurezza e, pertanto, sanzionato per mancanza della SCIA.

Nel corso dello specifico servizio coordinato con finalità preventive, predisposto per accrescere la sicurezza stradale e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono state identificate oltre 100 persone, controllate 64 veicoli e sottoposte ad accertamento alcolimetrico 11 persone alla guida di autovetture.

Ad esito dell’attività di controllo sono state elevate 5 contravvenzioni al codice della strada di cui 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica, per essere stati trovati alla guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l, e segnalato alla Prefettura di Ragusa un soggetto che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ragusa, 2 persone di cui una per porto abusivo di coltello di genere proibito e una per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un livello alcolemico superiore a 0,8 g/l.