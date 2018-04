Modica, grave incidente automobilistico: 38enne rischia l’amputazione della mano

Connect on Linked in

In seguito ad un grave incidente avvenuto sulla SS. 194, tra Modica e Marina di Modica, un uomo di 38 anni a causa delle ferite riportate rischia di perdere una mano.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il trentottenne modicano si trovasse a bordo di una Audi A4 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una Fiat Seicento rimasta in panne sul margine della strada.

Subito dopo il sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Modica, dove i medici hanno deciso di farlo trasferire direttamente in elisoccorso al Cannizzaro di Catania per essere operato. Sul posto si sono recati pure i carabinieri per effettuare i rilievi di rito.

Di Pietro Geremia