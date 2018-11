Modica, perde il controllo del mezzo tampona tre auto e finisce contro un pub: sfiorata la tragedia

Connect on Linked in

Per cause in corso d’accertamento, il conducente di una Renault con a bordo 5 persone ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro altre tre auto parcheggiate in corso Umberto a Modica,

una Fiat Panda, una Kia ed una Toyota Yaris per poi concludere la sua corsa distruggendo la struttura esterna di un pub fortunatamente privo di gente. Uno spettacolare incidente che poteva avere gravissime conseguenze.

Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha disposto il divieto di transito in quella zona. Il conducente dell’auto è stato denunciato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato