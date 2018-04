Modica, rapinano un bar con coltelli e pistole

Print This Post

Una vera e propria notte di paura ha vissuto il proprietario di un bar a Modica, in provincia di Ragusa. Verso le 02:00 di notte infatti, mentre il commerciante si accingeva a chiuder cassa, due malviventi armati di coltelli e pistole hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale con l’intento di rapinare il locale.

Il titolare, colto di sorpresa e terrorizzato per via di tutte quelle armi puntate addosso, ha consegnato tutto ciò che aveva ai rapinatori, circa 900 euro, i quali quindi si sono impossessati del bottino e sono fuggiti via. Sul caso investigano gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia