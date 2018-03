Modica, Stop ai funerali di un anziano, la procura: “Prima serve Autopsia”

Print This Post

Niente funerali per G. G. , anziano di 75 anni morto all’ospedale Maggiore di Modica dopo un intervento chirurgico al femore. Nel dettaglio, i familiari del pensionato hanno presentato una querela alla procura di Ragusa la quale ha quindi deciso di bloccare i funerali per far eseguire l’autopsia sull’anziano.

Secondo i figli infatti, ci sarebbero responsabilità sulla morte dell’anziano che lo scorso primo marzo era arrivato al pronto soccorso per un ictus cerebrale.

Una volta al nosocomio, l’anziano sarebbe stato ricoverato, ma proprio prima di un esame della Tac a cui l’uomo si sarebbe dovuto sottoporre, pare che un ausiliario l’abbia lasciato solo sulla sedia a rotelle nella divisione di radiografia dove, per via di un malore improvviso, il 75enne sarebbe caduto a terra fratturandosi così il femore.

La lesione procuratagli dalla caduta, aveva dunque indotto i medici a sottoporlo a intervento chirurgico che si è rivelato fatale per il pensionato il quale dopo l’intervento avrebbe avuto dapprima sintomi di dissociazione, entrando in coma dal quale non avrebbe più preso coscienza morendo poco dopo.

Di Pietro Geremia