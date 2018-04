Modica, “Ti farò passare dei guai”: aggredito vice comandante della municipale

Connect on Linked in

Nel corso del normale svolgimento delle sue mansioni, il vice comandante della polizia locale di Modica è stato preso di mira da una 50enne, anch’essa modicana, dopo aver lasciato l’auto in divieto di fermata in Corso Umberto, creando, peraltro, grave intralcio alla circolazione.

Nel dettaglio, l’ufficiale, dopo essersi attivato per fare defluire il transito, ha provveduto a redigere avviso di infrazione nei confronti dell’utilitaria della 50enne lasciata in sosta irregolare, la quale non sembra averla presa bene iniziando dunque non solo a offendere, minacciare e oltraggiare il vicecomandante, ma usando contro lo stesso vigile addirittura violenza con le mani e spingendo l’operatore contro il muro.

“Ti farò passare dei guai, io sono moglie di un tuo collega e sorella di un carabiniere. Stai attento perché ho due c…..grossi così” – sono state le filippiche della donna. Non contenta, dopo il turpiloquio, la 50enne avrebbe infine strappato l’avviso di infrazione lanciandolo addosso all’ufficiale. Solo grazie all’intervento del comandante giunto sul posto è stato possibile riportare la calma alla donna infuriata, che in seguito alla curiosa vicenda è stata denunciata all’autorità giudiziaria per violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Di Pietro Geremia