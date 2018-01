Monreale, chiede un caffè al bar si accascia e muore

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un carabiniere in pensione di 80 anni è morto ieri mattino in un bar di Monreale in provincia di Palermo.

L’uomo era appena entrato nell’esercizio commerciale, ha avuto solo il tempo di chiedere un caffè e poi si è improvvisamente accasciato al suolo.

Inutili i soccorsi, l’anziano è stato stroncato da un infarto.

Il pensionato, intorno a mezzogiorno di ieri, si trovava presso il bar Mirto, portava con se un apparecchio medicale che gli aveva segnalato di prendere un farmaco salvavita ma non ha avuto nemmeno il tempo di mettere le mani in tasca, è caduto per terra privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale.