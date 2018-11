Monreale, controlli dei carabinieri: 4 arresti e 1 denunciato

Connect on Linked in

I militari della Compagnia Carabinieri di Monreale, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto delle illegalità diffuse hanno tratto in arresto due giovani palermitani, C.A., ventinovenne, e C. N, ventunenne, entrambi residenti nella cittadina normanna.

I due venivano sorpresi dopo aver ceduto ad un acquirente una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 3,5.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due panetti di analoga sostanza, per il peso complessivo di gr. 200, la somma contante di circa 100 € in banconote di vario taglio, provento dell’attività delittuosa e materiale vario per il confezionamento.

In merito agli arresti, l’Autorità Giudiziaria, dopo averli convalidati, ha disposto per C.A. la custodia cautelare in carcere e per C.n. l’obbligo di dimora.

In un’altra circostanza i militari hanno arrestato un altro pusher, F.G., palermitano di ventidue anni, che veniva fermato dopo aver ceduto ad un cliente una dose di sostanza stupefacente, questa volta del tipo marijuana, per un peso di gr. 2,2.

Dopo la convalida dell’arresto per F.g. è stata disposta la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Ed ancora i Carabinieri della Stazione di Santa Cristina Gela hanno tratto in arresto, T.b., settantacinquenne, nato e residente a Belmonte Mezzagno, sorvegliato speciale che, in transito, veniva fermato nel comune menzionato e che per eludere il controllo, declinava false generalità ma veniva immediatamente riconosciuto ed identificato dai militari.