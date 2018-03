Monreale, controlli dei carabinieri: 3 arresti per droga e furto energia elettrica

Connect on Linked in

Sono tre gli arresti eseguiti, negli ultimi tre giorni, dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Monreale. In particolare sono stati tratti in arresto due spacciatori, uno di San Giuseppe Jato ed uno di Palermo, B.G. ed D.A.E., rispettivamente di 18 e 23 anni, e D.R., palermitana 45enne, direttrice di una casa alloggio per anziani, per furto di energia elettrica.

I due spacciatori avevano posto in essere due distinte attività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Il ragazzo dello Jato vendeva droga da casa, infatti è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish e 17 di marijuana, oltre a 790 euro, provento dell’attività illecita; invece il ragazzo palermitano spacciava all’interno della scuola, in provincia di Palermo, dove frequenta l’ultimo anno, ed è stato trovato in possesso di 7 dosi di marijuana e 18 di hashish, oltre a 25 euro.

Infine un controllo con i tecnici E.N.E.L. ha consentito di accertare che presso una casa alloggio per anziani, era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare l’intera struttura che, al momento del controllo ospitava 12 anziani, e che non aveva allaccio di gas, quindi si asserviva esclusivamente della corrente elettrica per acqua e riscaldamenti, senza contare i frigoriferi e le stufette private.

L’Autorità Giudiziaria, ha disposto il regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. In quella sede l’organo giudicante ha convalidato gli arresti e disposto per B.G. l’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte la settimana. Invece dopo il patteggiamento ha sentenziato, per D.A.E., 8 mesi di reclusione e 1.400 euro di multa (pena sospesa), e per D.R. (direttrice della casa alloggio) 4 mesi di reclusione (pena sospesa).