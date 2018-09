Connect on Linked in

Attimi di paura per una mamma di Montallegro.

Non si è fatta prendere dal panico una mamma del piccolo paesino dell’agrigentino che, nei giorni scorsi, dopo aver visto il figlio che rischiava il soffocamento dopo aver messo in bocca un pezzettino di pane ha preso in braccio il bambino praticando le manovre di disostruzione apprese in un corso di primo soccorso.

Il bambino è stato così salvato da una probabile morte.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato