Un salvataggio in extremis è stato fatto nei giorni scorsi a Montevago in provincia di Agrigento.

Tre persone stavano transitando lungo la strada statale 115 a bordo della propria auto quando, per cause ancora da comprendere, sarebbero precipitate in dirupo.

Fortunatamente per le vittime del sinistro stradale sul posto si trovava a transitare un infermiere agrigentino il quale non avrebbe esitato a soccorrere le 3 persone prima dell’arrivo delle ambulanze del 118 che hanno così trasferito gli stessi protagonisti della storia presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Fortunatamente per loro nessuno sarebbe in pericolo di vita grazie all’operato dei medici e sopratutto all’intervento immediato dell’infermiere.

Di Pietro Geremia