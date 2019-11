Morto a Palermo dopo una rapina, l’assassino condannato a 30 anni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il tribunale ha condannato a 30 anni per Maurizio Talluto, 55 anni, giudicato colpevole in primo grado per la rapina e l’omicidio di Giovan Battista Riccobono, 89enne di Palermo. La richiesta del pubblico ministero Forti, che risaliva al mese scorso, era quella dell’ergastolo, la massima condanna.

La vicenda risale al 25 agosto del 2017 e i fatti avvennero in largo Campofiorito a Borgo Nuovo. Talluto avrebbe bussato a casa del vicino, chiedendogli un bicchiere d’acqua. L’anziano, cascato nel tranello, avrebbe aperto la porta per poi essere picchiato e derubato. Riccobono morì venti giorni dopo in ospedale.

“Siamo sempre stati fiduciosi nell’operato della giustizia, dei carabinieri che ci sono sempre stati accanto – dice uno dei figli della vittima, Michele Riccobono -. Speriamo che nel futuro questa condanna sia confermata, ma nessuno ci ridarà nostro padre”.

Fonte: gds.it

( https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2019/10/31/morto-a-palermo-dopo-la-rapina-lassassino-condannato-a-30-anni-7bf9efd9-9f23-406e-9773-aba584df0ae4/ )