Palermo, muore a 52 anni dopo tre operazioni per ulcera: aperta un’indagine

E’ stata aperta un’indagine sulla morte di Maria Finocchio, 52 anni, deceduta nella notte fra l’11 e il 12 febbraio all’ospedale Policlinico, a Palermo, nel reparto di Chirurgia d’urgenza.

Il marito ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti hanno sequestrato le cartelle cliniche.

La donna, come raccontano i familiari, ha subito tre interventi chirurgici per un’ulcera duodenale sanguinosa. Tra un’operazione e un’altra la paziente è stata regolarmente dimessa e mandata a casa, per poi essere nuovamente ricoverata.

Domenica scorsa Maria Finocchio ha iniziato ad accusare forti dolori allo stomaco che hanno reso necessario rivolgersi al pronto soccorso. Dopo i controlli martedì scorso la situazione si è aggravata.

Il pm di turno, dopo la denuncia del marito, ha disposto l’autopsia che sarà eseguita al Policlinico e alla quale parteciperanno anche i medici legali nominati dalla famiglia. Dalla direzione sanitaria del Policlinico fanno sapere di essere vicini al dolore della famiglia, preferendo però non rilasciare alcuna dichiarazione e rispettare il silenzio necessario durante questa prima fase di indagini.

Fonte: gds.it

(https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/02/15/palermo-muore-a-52-anni-dopo-tre-operazioni-per-ulcera-aperta-unindagine-576bfcd6-b241-4a0f-af6c-007a5594f4d2/)