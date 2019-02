Connect on Linked in

Tragedia, ieri pomeriggio, sulla corsia Catania-Paternò della Statale 121.

Dopo un incidente autonomo, conclusosi con un ferito, una persona, non coinvolta nel sinistro ha perso la vita. Intorno alle 18,15, l’autista di un’auto medica ha perso il controllo del mezzo. L’uomo, 58 anni, stava percorrendo la statale quando, per cause in corso d’accertamento, all’altezza dello svincolo per Piano Tavola, ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail che delimita l’imbocco dello svincolo.

L’impatto è stato sentito da alcuni residenti che hanno le

abitazioni in zona, da qui l’intervento di un 65enne, sceso in strada per

prestare soccorso e per segnalare il sinistro alle auto che sopraggiungevano,

con l’obiettivo di evitare ulteriori incidenti. Per l’uomo sono stati minuti

lunghissimi, mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi, con le auto che intanto

continuavano a sopraggiungere. Un’emozione forte, probabilmente anche un po’ di

paura. L’uomo ha, infatti, accusato un malore e si è accasciato a terra.

Sul posto c’era già il personale sanitario del 118 che ha

tentato di rianimarlo. Nonostante il massaggio cardiaco e tutti i tentativi di

rianimazione messi in atto dai soccorritori, il 65enne non è riuscito a

sopravvivere.

Sono gravi anche le condizioni del conducente

dell’automedica, portato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro. Sul posto, a

effettuare i rilievi e a disciplinare il traffico, sono arrivati i carabinieri

della stazione di Belpasso e della tenenza di Misterbianco, e i Vigili urbani

del comando di Belpasso.

Il sinistro ha bloccato il traffico sulla Statale. Tutti i

mezzi sono stati deviati con uscita obbligatoria allo svincolo per Piano

Tavola.

Fonte:Lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/220800/muore-mentre-aiuta-un-ferito-ancora-sangue-sulla-statale-121.html)