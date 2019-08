Musumeci e la crisi di governo «Calvario finito». E vedrà Berlusconi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La crisi di governo è «la fine di un calvario, anche per la Sicilia», dice Nello Musumeci.

Il presidente della Regione si dice sollevato dalla rottura dell’esecutivo gialloverde, «un contratto arido e malinconico» che ha «penalizzato le aree più deboli del Paese e quindi il Sud e la Sicilia», soprattutto per «la rissosità quotidiana, i veti incrociati e l’inerzia di alcuni ministeri».

A partire dal “nemico giurato” Danilo Toninelli, responsabile di molti dei dossier sulle infrastrutture siciliane adesso a rischio. «Fra le buone notizie c’è quella che Toninelli resterà a riposo», ironizza il governatore, e ciò sarà «un ristoro per la comunità siciliana».

Sulla soluzione della crisi, Musumeci è in linea con Matteo Salvini: «Si vada subito alle urne». Ma ritiene possibile lo scenario di una maggioranza M5S-Pd, soprattutto per ragioni di poltrone: «Nessun tacchino vorrebbe anticipare l’arrivo del Natale».

Ma il leader della Lega ha sbagliato qualcosa nei tempi della messa in mora del governo Conte? «Forse è stato troppo ottimista». Eppure «il papocchio Pd-M5S durerà pochi mesi». Musumeci ne è certo, così come del fatto che «il centrodestra unito vince sempre perché in Italia è maggioranza morale prima che politica».

Ma la coalizione, per il leader siciliano, «deve capitalizzare il tempo a disposizione per organizzare il ritorno al governo, spero con una maggiore incisività rispetto al passato». Ben venga, dunque, l’unità. A partire da Silvio Berlusconi: «L’ho sentito, ci vedremo quando ritornerò a Roma». Disgelo in corso anche con Giorgia Meloni.

Salvini divisivo, o con lui o contro di lui: «Non è un personaggio da mezze misure. Io apprezzo il suo decisionismo e molte sue idee appartengono al mio bagaglio culturale. Alcuni temi ci dividono, ma questo è più che naturale», afferma Musumeci nell’intervista in cui – fra i tanti altri argomenti – parla di nuovo della prospettiva dell’accordo fra la Lega e DiventeràBellissima.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/politica/272126/musumeci-e-la-crisi-di-governo-calvario-finito-e-vedra-berlusconi.html)