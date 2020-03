Connect on Linked in

La notizia della positività del presidente Nicola Zingaretti ha indotto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a contattare subito i sanitari, come stabilito dal protocollo.

Mercoledì pomeriggio, infatti, Musumeci è stato seduto accanto a Zingaretti, durante il vertice sul Coronavirus tenutosi a Roma a Palazzo Chigi. Il presidente Musumeci non ha alcun sintomo ed è in ottima salute, ma ha deciso di rimanere in isolamento volontario a casa propria.

Dovrà controllare la temperatura corporea due volte al giorno ed effettuare un tampone mercoledì prossimo.“È una scelta di prudenza doverosa verso gli altri prima ancora che verso me stesso” ha dichiarato il governatore dell’Isola. “Pazienza. Continuerò a coordinare l’attività del governo regionale e della macchina amministrativa da casa mediante il contatto telefonico. Non ci possiamo fermare neppure per un giorno!”Sulla scelta dello sbarco dei 2000 croceristi a Messina, ospiti di una nave Msc, Musumeci ha detto che “la scelta dell’Unità di crisi e del ministero dell’Interno appare non improntata a spirito di responsabilità. A Roma cercano a parole la collaborazione con le Regioni, ma nei fatti agiscono con arroganza. Ne prendiamo atto, ma non ci rassegniamo”.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/cronaca/2020/03/07/coronavirus-musumeci-in-isolamento-volontario-contatti-con-zingaretti-35da9364-a405-42c2-b97a-ab899c4264e7/)