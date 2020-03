Musumeci rilancia il Ponte sullo Stretto «Pronti a prevederlo nel Piano dei trasporti»

Connect on Linked in

Altri due anni di sacrifici, le bacchettate ai ministri che

“pontificano”, un annunciato rimpasto della sua Giunta a giugnoe il

rilancio del progetto per il Ponte sulla Stretto. Il presidente della

Regione Nello Musumeci, durante gli auguri natalizi con i cronisti

siciliani ha parlato a 360 gradi delle prospettive economiche della

Sicilia e del suo governo.

«Dobbiamo necessariamente operare dei tagli per almeno un anno o anche due e poi sarà tutto in discesa, pazienza» ha detto Musumeci. «I miei figli mi dicono “che c’entri tu”. Sono situazioni che risalgono, come dice anche la Corte dei conti, al 1994».

Ma l’inversione di tendenza dovrebbe arriva nel 2019 dice Musumeci: «Sono stati due anni di semina, lo spazio di tempo per mettere le carte in ordine per dotarci di strumenti di pianificazione con strumenti informatici. Ora la stagione di semina si è conclusa. Siamo fiduciosi di rispondere alle richieste della corte dei conti anche se molto con difficoltà».

Di fronte all’emergenza finanziaria non si può non discutere di un eventuale salvagente dal Govenro centrale: «Roma per ora è apparsa distratta, soprattutto ci sono alcuni ministri che si limitano a pontificare e a emettere giudizi che sembrano improntati non solo a uno scarso rispetto istituzionale, che non mi sorprende, ma anche a ignoranza, nel senso che non conoscono la vera realtà di questa isola.

Lo Stato deve capire che al Mezzogiorno serve un piano anti-ciclico, il ministro Provenzano fa fatica a dimostrare che il problema stia nell’impegno dei fondi Ue, perché noi li abbiamo impegnati e forse anche quest’anno raggiungeremo la soglia nonostante tutto e tutti.

Il ministro Provenzano deve avere rispetto per la sua terra, faccio finta di non avere sentito che ha stanziato 10 milioni per la Sicilia: noi con questa cifra non riusciamo ad aggiustare nemmeno un ponte sulla provinciale».

E poi l’annunciato rimpasto: «A giugno saremo al giro di boa del mandato, ed è probabile che faremo qualche piccolo ritocco».

Musumeci vede come rosa: «Alla Regione il clima sta cambiando, c’è consapevolezza di sentirsi coprotagonisti di una difficile stagione di rilancio e rivincita per un percorso lungo.

Si tratta di recuperare decenni di trascuratezza e superficialità e omissioni, ma anche di dovere contribuire a trasformare e modificare un modo di pensare assai radicato nella cultura del popolo siciliano. Siamo convinti che la manovra non sia una passegiata, il limite finanziario sarà una limitazione per i prossimi quattro/cinque anni. Ci sono quindici miliardi tra disavanzo e debito – dice – è una crisi finanziaria difficile da affrontare. Se dovesse rendersi necessario un aggiustamento lo faremo»

«Al governo nazionale – ha aggiunto il presidente – non abbiamo mai chiesto e continueremo a non chiedere elemosine ma, intanto, di farsi carico del problema degli enti locali che vivono una condizione di assoluta gravità. Non abbiamo competenza sugli enti locali, ma ci occupiamo di loro pure senza aver risorse e nel frattempo vivono in condizione di assoluta difficoltà. La centralità della Sicilia non può fare a meno del ponte sullo Stretto, porto hub e aeroporto intercontinentale.

Ci vorrà del tempo ma abbiamo già previsto una revisione del piano regionale dei trasporti per integrarlo con queste tre mega strutture sulle quali chiederemo al governo nazionale di esprimersi».

E poi c’è la reprimenda ai deputati della maggioranza e ai franchi tiratori: «Il voto segreto è stato il mercato nero del Parlamento siciliano. Tutti gli intrallazzi, le alleanze trasversali sono state realizzate nel segreto di quel voto».

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/politica/315195/musumeci-rilancia-il-ponte-sullo-stretto-pronti-a-prevederlo-nel-piano-dei-trasporti.html)