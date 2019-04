Naro, amministrazione comunale: stabilizzati tutti i precari (Foto)

Connect on Linked in

Ultimate le procedure di stabilizzazione dei 33 precari in servizio presso il Comune di Naro, oggi sono stati firmati i contratti a tempo indeterminato che riguardano la copertura dei seguenti posti : 2 posti di assistente sociale, 3 posti di vigile urbano, 13 posti di istruttore amministrativo, 6 posti di istruttore contabile, 9 posti di istruttore tecnico. Le procedure sono state condotte a cura dell’addetta all’ufficio personale, Carmela Ginex, e del capo settore responsabile del servizio giuridico del personale e vicesegretario generale, dott. Vincenzo Cavaleri, che ha proceduto anche alla firma dei contratti da tempo indeterminato e part time con ciascun dipendente stabilizzato.

Le selezioni, per soli titoli, sono state effettuate dalle commissioni giudicatrici, nominate dal sindaco dott. Calogero Cremona, in base al regolamento comunale interno.

Le cinque commissioni sono state presiedute dal segretario generale Giuseppe Vinciguerra, con l’assistenza della dipendente Carmela Ginex quale segretario verbalizzante, ed erano tutte composte dal vicesegretario generale Vincenzo Cavaleri e dal capo settore di riferimento per ciascuna procedura concorsuale, ovvero dal responsabile servizi finanziari e sociali Saverio Attardo (procedura selettiva di assistente sociale e di istruttore contabile); dal responsabile servizi amministrativo-informatici Salvatore Lauria (procedura selettiva istruttore amministrativo); dal Comandante P.M. Calogero Piraino (procedura selettiva vigili urbani) e dal responsabile area tecnica Calogero Terranova (procedura selettiva istruttore tecnico).

I dipendenti stabilizzati sono i seguenti: Anna Maria Nicotra e Concetta Scepi (Assistenti Sociali); Giuseppe Ala, Vincenzo Morgana e Maria Rita Papalia (Vigili Urbani); Iona Alaimo, Giovanni Andolina, Angela Aronica, Vincenzo Canicattì, Massimo Castelli, Francesco Ferraro, Giovanni Ferraro, Angelo Giunta, Salvatore Marino, Maria Melilli, Anna Maria Morello, Salvatore Novella, Rosetta Troisi (Istruttori Amministrativi); Giuseppina Alù, Lina Bellavia, Giuseppe Bonfiglio, Carmela Camilleri,SARA Tacci, Barbara Timpanaro (Istruttori Contabili); Lillo Baldanza, Alberto Bellavia, Giovanni Lo Bello, Gino Miccichè, Alessandro Mulè,Raffaele Termini, Luciano Terranova, Francesco Urso, Giuseppe Vassallo (Istruttori Tecnici).

“L’Amministrazione Comunale, avvalendosi della nuova normativa vigente, ha concluso le procedure per la stabilizzazione dei 33 precari di categoria C e D al fine di stabilizzarli, come aveva già fatto con i 15 precari di categoria A e B – commenta il sindaco, Calogero Cremona – si tratta di dipendenti che lavorano precariamente al Comune da decenni, prima impegnati in attività socialmente utili, dopo con contratto a temine più volte rinnovato e, a partire dal primo maggio, finalmente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che corona l’aspettativa legittima della definitiva stabilità nel posto di lavoro, dopo tanti e lunghi anni in cui questi dipendenti hanno retto uffici e portato avanti procedimenti amministrativi che altrimenti non sarebbero potuti andare avanti “.