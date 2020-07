Naro, beccato a rubare energia elettrica: arrestato panettiere

Print This Post

Nei

giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Naro hanno

arrestato un panettiere del posto per il reato di furto aggravato di

energia elettrica.

A

quanto pare l’uomo sarebbe stato colto in flagrante n seguito ad un

controllo avvenuto all’interno del proprio esercizio commerciale

dove i militari avrebbero dunque scoperto l’esistenza di un

allaccio abusivo la cui esistenza sarebbe stata parzialmente ammessa

dallo stesso.

Una volta espletate le formalità di rito per

l’uomo, la cui difesa ha annunciato di voler predisporre il rito

alternativo a margine della direttissima, sono scattati gli obblighi

di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana.

Di

Pietro Geremia