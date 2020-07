Naro, Comune riceve 28 mila euro dal Miur per ristrutturazione scuole

Connect on Linked in

A seguito della partecipazione al bando PON, il Comune di Naro ha ricevuto dal MIUR la somma di 28,000,00 € dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

Questa mattina insieme ai responsabili dell’UTC Geom Lillo Terranova e Rag. Enzo Manzone, al Responsabile della P.O.1 Dott. Piero Corbo, al Dirigente Scolastico della Scuola Elementare e Media San Giovanni Bosco Prof. Paolo Pulselli, al Vice Preside Prof. Angelo Rotondo, all’ufficiale Sanitario Dott.ssa Marilena Rinaldo abbiamo concordato gli interventi da attuare in vista della riapertura delle scuole a Settembre secondo le linee guida del Governo (Acquisto dei banchi monoposto, l’adeguamento delle aule per il distanziamento sociale ecc…) .