Naro, domani inizio dei cantieri di lavoro

Domani, mercoledì 23 ottobre inizieranno i cantieri di lavoro che interesseranno Via Laudicina, Via Roma e Piazzetta Madonna delle Grazie.

In Via Laudicina verranno eseguiti i lavori di pavimentazione con autobloccante. In Via Roma verranno eseguiti lavori di sostituzione del bologninato con pavimentazione autobloccante.

In Piazzetta Madonna delle Grazie verranno eseguiti lavori di ripavimentazione con autobloccante. I direttori dei lavori sono l’Arch. Lia Pacinella, l’Ing. Giuseppe Manzone e l’Ing. Luigi Barberi.

Il R.U.P è il Geom. Comunale Nino Comparato, il responsabile è il Geom. Calogero Terranova con la collaborazione dell’Assessore LL.PP Calogero Cangemi.