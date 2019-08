Naro, fa il bagno nel lago di Roma è scompare nel nulla: ricerche in corso per un 33enne

Connect on Linked in

Aveva deciso di farsi un bagno sul lago Albano di Castel Gandolfo su un materassino matrimoniale, luogo dove si trova una delle residenze estive in cui Papa Francesco passa le ferie, quando d’improvviso, Carlo Paolo Bracco, originario di Naro, scompare nel nulla.

Alcuni bagnanti hanno richiamato l’attenzione facendo scattare l’allarme, dopo pochi minuti sono giunti sul posto :

i sommozzatori dei Vigili del Fuoco insieme ai carabinieri di Castel Gandolfo, i soccorsi del 118 e gli operatori del Parco Regionale dei Castelli che fin da subito hanno iniziato le ricerche nella speranza di ritrovare il giovane 33enne.

Sui social anche il commento del sindaco di Naro , Maria Grazia Brandara, che esterna la sua preoccupazione per l’accado:

” In queste ore stiamo vivendo una tragedia. La scomparsa del nostro concittadino Carlo nel lago di Castel Gandolfo ci fa molto male.

Io e l’intera amministrazione ci stringiamo attorno al dolore della famiglia Bracco in questo difficile e maledetto momento. Ho avuto il piacere di conoscerlo e lo ricordo con tanto affetto per il suo garbo e per la sua gentilezza. Pregherò insieme ai miei concittadini. “

Di Salvatore Gioacchino Cacciato