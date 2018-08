Naro, grande successo per l’evento “Tacco 12” organizzato dall’Ass. “iContemplAttivi” con la collaborazione dell’Ass. Athena di Canicattì

Connect on Linked in

Un evento per dire No alla violenza di genere. L’Associazione “iContemplattivi” guidata da Massimiliano Arena, con la collaborazione dell’Ass. Culturale Athena di Canicattì, con presidente l’avv. Giovanni Salvaggio e del Club delle Mamme rappresentato da Loredana Lodato Greco, ha organizzato nella “Fulgentissima” una tavola rotonda denominata “Tacco 12 – scritture al femminile per dire basta alla violenza sulla donna” .

Il dibattito, permeato di interventi tutti al femminile con l’unica eccezione data da Salvo di Caro, autore de “Un Caso Qualunque”, è stato coordinato da Rina Rinaldi, professoressa dell’istituto Verga, e Mariella Di Grigoli, responsabile del comitato scientifico dell’Associazione Athena.

Un chermesse che, stando alle dichiarazioni dello stesso Massimiliano Arena, è stato un puro successo grazie anche alla sinergia tra le 3 associazioni le quali hanno puntato i fari sull’angustioso dramma della violenza sulle donne:

“Una meravigliosa location la terrazza di Casa ContemplAttiva, in una meravigliosa serata dell’Agosto Naritano, con la partecipazione di un pubblico attento e caloroso e con protagoniste alcune straordinarie ‘DONNE’ autrici di altrettanti straordinari opere letterarie, si è svolta la manifestazione che proprio voleva esaltare quest’ultimo talento”.

“Un grazie particolare – continua Arena – va a Mariella Di Grigoli, responsabile scientifico dell’Associazione Athena, Loredana Lodato presidente del Club delle Mamme, Rina Rina Maria Rinaldi professoressa dell’Istituto Comprensivo G.Verga, a Giusy Pacinella, Autrice del romanzo ‘il Bosco e le tenebre’, Gaia Cupani, Autrice della Tesi ‘Violenza sulle donne’, ad Antonella Maggio , Autrice del romanzo ‘Il Fantasma di Zabut’, ad Alfonsa Farruggia, Autrice del romanzo ‘Il peso della Felicità’, Laura Amore, Autrice del romanzo ‘Due Sorelle’, Francesca Scaniocanio, Autrice del romanzo ‘Quelle di via Candela’. Grazie – conclude il presidente de “iContemplattivi” – anche alla poetessa narese Giovanna Salvaggio per le sue meravigliose poesie e a Salvo Di Caro per aver prestato la sua voce, la voce di uno scrittore, alle sue colleghe leggendo alcuni brani delle autrici appena citate”.

L’evento, oltre ai numerosissimi ospiti, si è infine arricchito di un docufilm, diretto dalle professoresse Rina Maria Rinaldi e Maria Laura Comparato, con la collaborazione dei ragazzi dell’istituto Verga di Canicattì intitolato “Franca Viola, Mettiamo in scena le ombre”.



