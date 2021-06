Dopo lo sblocco, da parte del Governo nazionale, dei 300 milioni di euro del Fondo Infrastrutture, da assegnare in quattro annualità ai Comuni del Sud che ne fanno richiesta, il Comune di Naro è già pronto a prendere il finanziamento che gli spetta.In base alla popolazione residente, Naro infatti potrà fruire di 40 mila euro l’anno per quattro anni consecutivi, che verranno accreditati a seguito delle apposite istanze, corredate dai relativi progetti.

Così, in vista di questo obiettivo, la Giunta comunale, da me guidata,ha deliberato di dotare il Municipio di Naro di un ascensore, finanziabile con le risorse finanziarie del Fondo Nazionale Infrastrutture per l’anno 2020. Per gli anni a venire, sino al 2023, saranno individuate altre infrastrutture d’utilità pubblica.”Grazie a queste somme, poco più di 40mila per l’anno 2020, ieri abbiamo approvato in Giunta un atto di indirizzo all’ Ufficio Tecnico per la realizzazione di un ascensore panoramico finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tramite tale intervento la casa dei Naresi sarà finalmente accessibile a tutti. Se ne parlava da anni e presto potrà diventere realtà.La cifra di una buona amministrazione è data anche dall’attenzione che riserva alle persone con disabilità”.