Naro, il Priore Don Franco Giordano lascia la Fulgentissima: il ringraziamento del sindaco Brandara

Connect on Linked in

Tra pochi giorni la città di Naro dovrà dire addio ad una delle figure più importanti: il Priore Don Franco Giordano.

La notizia, arrivata solo ieri in seguito alla comunicazione degli avvicendamenti pastorali decisi dall’Arcivescovo di Agrigento nonché Cardinale Francesco Montegro, ha gettato nello sconforto i fedeli naresi ormai affezionati alla figura del Priore della Chiesa Madre.

In merito alla faccenda, il sindaco Maria Grazia Brandara ha voluto comunicare i propri ringraziamenti per l’operato del parroco nominandolo “Ambasciatore di gentilezza”:

“Sono stata informata qualche ora fa che il Priore di Naro Don Franco Giordano lascerà Città.

Il mio ringraziamento a Don Franco per l’ottimo lavoro che ha saputo svolgere e per la gentilezza che ci ha saputo donare.

Sono molto dispiaciuta per questa notizia. Proprio per il suo essere gentile ho deciso di concerto alla consigliera Valentina Gueli Alletti, con delega alla gentilezza, di nominarlo ambasciatore della gentilezza!

Grazie Don Franco!”

Di Pietro Geremia