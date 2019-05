Naro, il Sindaco Brandara scrive ai suoi ex colleghi: “Creiamo una consulta di ex amministratori…”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha inviato una lettera a tutti gli ex Sindaci della Città in cui li invita a dar vita a una consulta formata da ex amministratori così da mettere insieme idee e suggerimenti di coloro che hanno dedicato parte della loro vita al governo della città.

Dichiarazione del Sindaco:

“Ho deciso di scrivere ai miei predecessori con l’intento di creare una consulta che possa dare alla città idee e modi di pensare differenti di chi ha dedicato parte della propria vita all’amministrazione di Naro.

In Italia esistono pochi comitati del genere, Naro potrebbe

essere tra questi.

In un momento storico delicato come quello che stiamo

vivendo è importante anche guardare al passato per avere un futuro

migliore”