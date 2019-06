Naro, il Sindaco contro coloro che abbandonano spazzatura davanti i centri di raccolta(Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Giro di vite intrapreso dal Sindaco di Naro nei confronti di coloro che abbandonano sacchi di spazzatura davanti i centri di raccolta della cittadina barocca.

Davanti alle due isole ecologiche qualcuno ha abbandonato sacchi di rifiuti indifferenziati. I sacchetti saranno ispezionati per capire la provenienza dei rifiuti e saranno poste delle telecamere di sorveglianza – commenta il sindaco, Maria Grazia Brandara – i filmati che riprenderanno i trasgressori saranno pubblicati e nessuno dovrà lamentarsi! Naro deve rimanere pulita! Non possiamo arrenderci per colpa dell’inciviltà di pochi.”