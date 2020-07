Naro, incontro tra Amministratori dell’Ente e i vertici di “Roma Costruzioni”

Connect on Linked in

Ieri mattina il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara ha avuto un incontro con i vertici di “Roma Costruzioni” per discutere delle criticità legate al servizio.

“Dopo un serrato confronto durante il quale ho espresso chiaramente il diritto di vivere in una città pulita così come lo è stato fino a qualche tempo fa, Roma Costruzioni ha assicurato che curerà i servizi così come previsto dal capitolato d’oneri e che metterà provvisoriamente a disposizione ulteriori sette unità, per il tempo necessario, addetti alla pulizia dalle erbacce presenti in alcune vie di Naro” – ha dichiarato il primo cittadino.